Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Roma, la clamorosa indiscrezione del ‘CorSport’ su Leao: sembra proprio che …

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Roma, la clamorosa indiscrezione del ‘CorSport’ su Leao: sembra proprio che …

Milan-Roma, Leao ci sarà: Allegri gli chiede di stringere i denti e lui risponderà presente
Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, chiederà gli straordinari a Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, per esserci in Milan-Roma di domenica 2 novembre, ore 20:45, a 'San Siro', nonostante l'infiammazione all'anca. Ecco le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ci sia apprensione, in casa Milan, per le condizioni di Rafael Leao a due giorni dal match della 10^ giornata di Serie A di 'San Siro' contro la Roma, capolista del campionato pari merito con il Napoli.

Milan-Roma, Leao punta ad esserci anche se non al meglio

—  

L'attaccante portoghese, classe 1999, non è infatti al meglio per via di un'infiammazione all'anca che lo sta limitando nei movimenti e negli scatti. Motivo per cui, in Atalanta-Milan, il giocatore è apparso un po' timoroso e avulso dal gioco, tanto che l'allenatore Massimiliano Allegri lo ha sostituito nell'intervallo al fine di non peggiorare la situazione.

LEGGI ANCHE

Come evidenziato dal 'CorSport', Leao mercoledì si è sottoposto a controlli clinici che hanno escluso lesioni. Intanto, però, ieri non si è allenato con la squadra, seguendo un programma di allenamento personalizzato per smaltire questo fastidio. Il tutto con l'obiettivo di esserci - anche se non al top della forma - per Milan-Roma.

Dovesse andare al massimo in panchina, giocherà Nkunku titolare

—  

Il Diavolo, già alle prese in attacco con l'infortunio di Christian Pulisic e con gli acciacchi di Santiago Giménez, vuole puntare sul suo numero 10 per avere la meglio della miglior difesa della Serie A, quella della Roma che, fin qui, ha incassato soltanto 4 reti in 9 partite disputate.

LEGGI ANCHE: Mercato, il Milan lo riporta in Serie A: colpo di esperienza alla Modric in arrivo. Le news >>>

Tutto il Milan, Allegri in testa, chiederà a Leao (che contro la Roma ha segnato in carriera 2 gol e fornito 5 assist in 14 partite) di stringere i denti e di giocare, dall'inizio, per non lasciare il gruppo in difficoltà. Dovesse recuperare al massimo per la panchina, invece, dentro Christopher Nkunku dal 1'. Finirà quest'emergenza infortuni prima o poi, no?

Leggi anche
Milan-Roma, lo stadio di San Siro verso l’ennesimo ‘sold out’ stagionale. E...
Stadio San Siro a Milan e Inter, slitta il rogito per la cessione ai due club: il motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA