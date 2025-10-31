Come evidenziato dal 'CorSport', Leao mercoledì si è sottoposto a controlli clinici che hanno escluso lesioni. Intanto, però, ieri non si è allenato con la squadra, seguendo un programma di allenamento personalizzato per smaltire questo fastidio. Il tutto con l'obiettivo di esserci - anche se non al top della forma - per Milan-Roma.
Dovesse andare al massimo in panchina, giocherà Nkunku titolare—
Il Diavolo, già alle prese in attacco con l'infortunio di Christian Pulisic e con gli acciacchi di Santiago Giménez, vuole puntare sul suo numero 10 per avere la meglio della miglior difesa della Serie A, quella della Roma che, fin qui, ha incassato soltanto 4 reti in 9 partite disputate.
Tutto il Milan, Allegri in testa, chiederà a Leao (che contro la Roma ha segnato in carriera 2 gol e fornito 5 assist in 14 partite) di stringere i denti e di giocare, dall'inizio, per non lasciare il gruppo in difficoltà. Dovesse recuperare al massimo per la panchina, invece, dentro Christopher Nkunku dal 1'. Finirà quest'emergenza infortuni prima o poi, no?
