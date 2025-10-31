Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ci sia apprensione, in casa Milan , per le condizioni di Rafael Leao a due giorni dal match della 10^ giornata di Serie A di 'San Siro' contro la Roma , capolista del campionato pari merito con il Napoli .

Milan-Roma, Leao punta ad esserci anche se non al meglio

L'attaccante portoghese, classe 1999, non è infatti al meglio per via di un'infiammazione all'anca che lo sta limitando nei movimenti e negli scatti. Motivo per cui, in Atalanta-Milan, il giocatore è apparso un po' timoroso e avulso dal gioco, tanto che l'allenatore Massimiliano Allegri lo ha sostituito nell'intervallo al fine di non peggiorare la situazione.