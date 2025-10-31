Pianeta Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri riceverà la Roma di Gian Piero Gasperini allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro dopodomani, domenica 2 novembre, alle ore 20:45, per la partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Si tratta di un big match d'alta classifica, giacché i giallorossi sono al comando del campionato, con 21 punti, pari merito con il Napoli ma i rossoneri seguono a ruota, a quota 18, pari merito con l'Inter.

Milan-Roma, San Siro 'sold out': colpo d'occhio importante

Una partita di cartello come questa non poteva non avere la cornice di pubblico delle grandi occasioni. Come ricordato, infatti, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, lo stadio di San Siro per Milan-Roma andrà verso l'ennesimo 'sold out' stagionale, con oltre 72mila spettatori presenti sugli spalti dell'impianto sportivo meneghino. E stavolta il settore ospiti non avrà alcuna limitazione, com'era invece successo in occasione dell'ultima sfida interna del Diavolo, quella contro il Pisa.

Per la 'rosea', il primo posto in classifica della Roma sta spingendo molti tifosi giallorossi ad essere presenti domenica sera al 'Meazza': ieri erano già oltre 3.300 i biglietti venduti. Quanto ai sostenitori rossoneri, sul sito ufficiale del club ci sono in vendita ancora pochi tagliandi. E a prezzi non di certo economici. Il colpo d’occhio di San Siro per Milan-Roma sarà importante: spetterà ai giocatori di Allegri, ora, fare il resto in campo.

