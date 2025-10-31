Domenica 2 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si disputerà Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026: si va verso il sold out. Sugli spalti sarà dunque presente il pubblico delle grandi...
Il Milan di Massimiliano Allegri riceverà la Roma di Gian Piero Gasperini allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro dopodomani, domenica 2 novembre, alle ore 20:45, per la partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Si tratta di un big match d'alta classifica, giacché i giallorossi sono al comando del campionato, con 21 punti, pari merito con il Napoli ma i rossoneri seguono a ruota, a quota 18, pari merito con l'Inter.
Milan-Roma, San Siro 'sold out': colpo d'occhio importante
Una partita di cartello come questa non poteva non avere la cornice di pubblico delle grandi occasioni. Come ricordato, infatti, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, lo stadio di San Siro per Milan-Roma andrà verso l'ennesimo 'sold out' stagionale, con oltre 72mila spettatori presenti sugli spalti dell'impianto sportivo meneghino. E stavolta il settore ospiti non avrà alcuna limitazione, com'era invece successo in occasione dell'ultima sfida interna del Diavolo, quella contro il Pisa.