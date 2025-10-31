Per la 'rosea', il primo posto in classifica della Roma sta spingendo molti tifosi giallorossi ad essere presenti domenica sera al 'Meazza': ieri erano già oltre 3.300 i biglietti venduti. Quanto ai sostenitori rossoneri, sul sito ufficiale del club ci sono in vendita ancora pochi tagliandi. E a prezzi non di certo economici. Il colpo d’occhio di San Siro per Milan-Roma sarà importante: spetterà ai giocatori di Allegri, ora, fare il resto in campo.