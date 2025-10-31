Pianeta Milan
Milan-Roma, Ramazzotti: 'Ecco chi giocherà sicuramente. Su Leao ...'
Domenica il Milan di Allegri torna a San Siro contro la Roma di Gasperini. Con Leao e Gimenez in dubbio, il tecnico pensa a un attacco inedito: secondo Andrea Ramazzotti (Gazzetta dello Sport), Loftus-Cheek potrebbe partire titolare con Nkunku
Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo domenica sera a San Siro dopo gli ultimi due pareggi con Pisa e Atalanta. L'avversario del Diavolo sarà la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, sorprendentemente al primo posto della classifica assieme al Napoli di Antonio Conte, staccando Milan e Inter di tre lunghezze. Domenica sera il Milan per vincere dovrà segnare alla miglior difesa del campionato, che con solo quattro gol subiti vanta il primato difensivo, e con tutte le assenze nelle fila rossonere non sarà semplice, soprattutto dopo le sostituzioni di Rafa Leao e Santi Gimenez, usciti malconci dalla sfida di Bergamo.

Milan-Roma, Ramazzotti svela il possibile attacco rossonero

Per questo, Max Allegri sta pensando a un attaccante inedito per il big match con i giallorossi. Il tecnico toscano sembra intenzionato a schierare dal 1' Ruben Loftus-Cheek, lo svela Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "Ruben Loftus-Cheek sarà sicuramente della partita, o a centrocampo o a supporto di Christopher Nkunku".

Su Leao: "Per quel che riguarda Leao, invece, la valutazione sarà di natura medica e non tecnico-tattica: ieri si è allenato a parte (come Tomori e Gimenez, entrambi al momento destinati al forfait) e bisogna valutare giorno dopo giorno le condizioni dell’anca. Il problema, che ha spinto Allegri a sostituirlo dopo un tempo, martedì a Bergamo, potrebbe non essere banale perché il numero 10 rossonero sente fastidio quando accelera e per il suo modo di giocare le “sgasate” sono fondamentali e continue. Rischiarlo potrebbe essere pericoloso: ecco perché, a quarantotto ore dal fischio d’inizio, la soluzione più gettonata sembra essere Nkunku-Loftus con Rafa al massimo in panchina. Stamani però è prevista una nuova verifica e se lavorerà con i compagni...".

