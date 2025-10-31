Milan-Roma, Ramazzotti: 'Ecco chi giocherà sicuramente. Su Leao ...'

Su Leao: "Per quel che riguarda Leao, invece, la valutazione sarà di natura medica e non tecnico-tattica: ieri si è allenato a parte (come Tomori e Gimenez, entrambi al momento destinati al forfait) e bisogna valutare giorno dopo giorno le condizioni dell’anca. Il problema, che ha spinto Allegri a sostituirlo dopo un tempo, martedì a Bergamo, potrebbe non essere banale perché il numero 10 rossonero sente fastidio quando accelera e per il suo modo di giocare le “sgasate” sono fondamentali e continue. Rischiarlo potrebbe essere pericoloso: ecco perché, a quarantotto ore dal fischio d’inizio, la soluzione più gettonata sembra essere Nkunku-Loftus con Rafa al massimo in panchina. Stamani però è prevista una nuova verifica e se lavorerà con i compagni...".