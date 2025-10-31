Ordine: “Il Milan fa di necessità di virtù”. La possibile soluzione per i gol

Il giornalista Franco Ordine ha parlato del pareggio del Milan contro l'Atalanta e in particolare sul problema gol dei rossoneri. L'analisi su 'Il Giornale'
Il Milan sta avendo difficoltà in queste prime partite a trovare gol dagli attaccanti. Senza Leao per tanto tempo e ora senza Pulisic, il Diavolo non riesce a trovare reti in avanti. Il giornalista Franco Ordine ha parlato in particolare della situazione legata a Santiago Gimenez. Ecco le sue parole a 'Il Giornale': "Orologio alla mano sono quasi 11 ore che non fa gol, gli ultimi segnali di una vitalità riconquistata si perdono nel maggio passato. Da allora Gimenez ha vissuto un'estate con la valigia dietro la porta e poi ha dovuto affrettare la preparazione per via dell'insulto muscolare toccato a Leao".
Milan, Ordine sul 'problema' gol dei rossoneri
Ordine continua con il 'problema' gol per il Milan: "Nel frattempo il Milan continua a fare di necessità virtù. E infatti 4 dei 5 ultimi gol rossoneri sono arrivati da tiri fuori area. Questo significa che se non puoi arrivare in area è meglio provare dalla lunga distanza".