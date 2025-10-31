Milan, torna la maledizione del numero nove: il drammatico dato del 2025

Uno dei problemi di questo inizio di stagione del Milan è sicuramente l'attacco. Il reparto offensivo rossonero, in particolare dopo l'infortunio di Christian Pulisic , non è più riuscito ad essere incisivo, nonostante i tre gol di un ritrovato Rafael Leao contro Fiorentina e Pisa . L'attacco rossonero è apparso sterile complice anche le prestazioni negative di Santiago Gimenez , il cui futuro a Milano è ancora del tutto incerto.

Milan, per l'attacco un 2025 da dimenticare

Quello dei pochi gol della prima punta è un problema che per il Milan, non va però ristretto solo a questa stagione, ma che dura da diversi anni. Come sottolineato dal Corriere dello Sport solo Olivier Giroud era riuscito a spezzare la maledizione del numero nove. Dopo l'addio del francese il Diavolo non ha più trovato un degno sostituto. Nonostante il buon rendimento di Tammy Abraham, Luka Jovic e il buon avvio in rossonero di Gimenez (sette reti nella seconda parte della scorsa stagione), i numeri dell'attacco milanista nel 2025 sono da dimenticare: 15 reti su 69 totali. Nella prima parte del 2025 l'allora mister Sergio Conceicao non si era mai trovato a che fare con un attaccante stabile, prima si era affidato ad Alvaro Morata (ceduto al Galatasaray), poi El Bebote per poi finire con l'avvicendamento tra Abraham e Jovic.