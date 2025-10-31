Pianeta Milan
Milan, riecco la maledizione del numero nove: dopo Giroud il nulla e i gol fatti nel 2025 …

Milan, torna la maledizione del numero nove: il drammatico dato del 2025
Milan, torna a farsi vedere la maledizione del numero nove: il dato sui gol fatti dagli attaccanti nel 2025 è drammatico. Per questo Allegri è in cerca di nuove soluzioni in vista del proseguo della stagione
Uno dei problemi di questo inizio di stagione del Milan è sicuramente l'attacco. Il reparto offensivo rossonero, in particolare dopo l'infortunio di Christian Pulisic, non è più riuscito ad essere incisivo, nonostante i tre gol di un ritrovato Rafael Leao contro Fiorentina e Pisa. L'attacco rossonero è apparso sterile complice anche le prestazioni negative di Santiago Gimenez, il cui futuro a Milano è ancora del tutto incerto.

Milan, per l'attacco un 2025 da dimenticare

Quello dei pochi gol della prima punta è un problema che per il Milan, non va però ristretto solo a questa stagione, ma che dura da diversi anni. Come sottolineato dal Corriere dello Sport solo Olivier Giroud era riuscito a spezzare la maledizione del numero nove. Dopo l'addio del francese il Diavolo non ha più trovato un degno sostituto. Nonostante il buon rendimento di Tammy Abraham, Luka Jovic e il buon avvio in rossonero di Gimenez (sette reti nella seconda parte della scorsa stagione), i numeri dell'attacco milanista nel 2025 sono da dimenticare: 15 reti su 69 totali. Nella prima parte del 2025 l'allora mister Sergio Conceicao non si era mai trovato a che fare con un attaccante stabile, prima si era affidato ad Alvaro Morata (ceduto al Galatasaray), poi El Bebote per poi finire con l'avvicendamento tra Abraham e Jovic.

L'arrivo di Nkunku non è bastato

Come riporta Il Corriere dello Sport, già dal suo arrivo come nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare aveva cercato di trovare nuovi giocatori validi per l'attacco con caratteristiche simili a quelle di Olivier Giroud. Per molto tempo si era parlato di uno scambio tra lo stesso Gimenez e Dovbik con la Roma. Tuttavia non si fece poi nulla e la scelta ricadde su Nkunku del Chelsea. L'attaccante francese non è però ancora entrato in condizione (un gol contro il Lecce).

Massimiliano Allegri spera di ritrovare al più presto sia quest'ultimo che il messicano per ribaltare i numeri degli attaccanti che in due mesi hanno segnato solamente due gol.

