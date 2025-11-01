L'ex terzino rossonero Alessandro Florenzi ha parlato alla vigilia di Milan-Roma, due sue ex squadre. Chi rischia di più? "Il Milan. Ha come obiettivo dichiarato di tornare in Champions League ma può sicuramente ambire a qualcosa in più. La Roma ci arriva già da capolista, gioca bene e i numeri per adesso sono dalla sua...". Queste le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'. Il terzino parla del Milan: "La verità, fuori dai denti? Era difficile fare peggio dell’anno scorso. Il fatto di non giocare le coppe e aver preso un allenatore così bravo ed esperto aiuta, e poi ha fatto un bel mercato: sono arrivati giocatori forti, Modric su tutti, ed esperti. Ma anche la base di partenza c’era, perché pure l’anno scorso la squadra valeva. Poi oh, certe annate in cui succede di tutto e i risultati non arrivano capitano...". PROSSIMA SCHEDA>>>