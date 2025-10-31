Milan, voglia di riscatto a 'San Siro'. I precedenti contro la Roma

LEGGI ANCHE: Milan-Roma, probabili formazioni: due titolari fuori per Allegri? Le possibili mosse in attacco>>>
Nel passato recente di questa sfida, sono due gli eventi che hanno segnato le stagioni delle rispettive squadre. Il primo è il 2-2 di San Siro del gennaio del 2023, che segnò l'inizio della crisi del Milan che nelle partite successive non riuscì a vincere contro Lecce, Lazio, Sassuolo e Inter, incassando dodici gol in quattro gare, compromettendo in modo decisivo la corsa scudetto. L'altro grande episodio è la doppia sfida di Europa League della stagione 23/24, dominata sia in casa che in trasferta (1-0 e 2-1) dalla squadra di Daniele De Rossi, che decretò, al termine della stagione, la fine dell'esperienza in rossonero di Stefano Pioli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA