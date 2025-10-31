Pianeta Milan
Milan, voglia di riscatto a 'San Siro'. I precedenti contro la Roma
Milan-Roma è il big match della decima giornata di campionato. A 'San Siro' i rossoneri cercano riscatto dopo gli ultimi due pareggi e sulla sua strada trova i giallorossi di Gasperini primi in Serie A. Ripercorriamo i precedenti del Meazza
I rossoneri arrivano al nuovo incrocio dopo il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, secondo risultato di fila senza vittoria dopo l'1-1 con il Pisa. Il punto conquistato mantiene la squadra di Massimiliano Allegri a tre lunghezze da Napoli e Roma, appaiate in vetta a una Serie A sempre più combattuta. Domenica 2 novembre, San Siro tornerà a essere teatro di un big match dal sapore antico: Milan-Roma, una sfida che negli anni ha spesso segnato snodi cruciali della stagione.

I precedenti a 'San Siro' tra Milan e Roma

Il bilancio in casa è, come facilmente pronosticabile, a favore del Diavolo, con 53 vittorie, 26 pareggi e 23 sconfitte. L'ultima vittoria a San Siro è il 3-1 in Coppa Italia siglato da due gol di Tammy Abraham e dal primo, illusorio, gol in rossonero di Joao Felix. L'ultimo successo interno dei rossoneri in campionato contro i giallorossi risale al 14 gennaio 2024, quando la squadra allora allenata da Stefano Pioli si impose 3-1 con le firme di Adli, Giroud e Theo Hernandez. Da quel giorno, il bilancio in campionato sorride alla Roma: un pareggio (1-1 a dicembre 2024) e una vittoria pesante (3-1 il 18 maggio 2025, all'Olimpico) hanno ribaltato la tendenza recente.

Nel passato recente di questa sfida, sono due gli eventi che hanno segnato le stagioni delle rispettive squadre. Il primo è il 2-2 di San Siro del gennaio del 2023, che segnò l'inizio della crisi del Milan che nelle partite successive non riuscì a vincere contro Lecce, Lazio, Sassuolo e Inter, incassando dodici gol in quattro gare, compromettendo in modo decisivo la corsa scudetto. L'altro grande episodio è la doppia sfida di Europa League della stagione 23/24, dominata sia in casa che in trasferta (1-0 e 2-1) dalla squadra di Daniele De Rossi, che decretò, al termine della stagione, la fine dell'esperienza in rossonero di Stefano Pioli.

