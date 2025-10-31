Milan, voglia di riscatto a 'San Siro'. I precedenti contro la Roma

I precedenti a 'San Siro' tra Milan e Roma

Il bilancio in casa è, come facilmente pronosticabile, a favore del Diavolo, con 53 vittorie, 26 pareggi e 23 sconfitte. L'ultima vittoria a San Siro è il 3-1 in Coppa Italia siglato da due gol di Tammy Abraham e dal primo, illusorio, gol in rossonero di Joao Felix. L'ultimo successo interno dei rossoneri in campionato contro i giallorossi risale al 14 gennaio 2024, quando la squadra allora allenata da Stefano Pioli si impose 3-1 con le firme di Adli, Giroud e Theo Hernandez. Da quel giorno, il bilancio in campionato sorride alla Roma: un pareggio (1-1 a dicembre 2024) e una vittoria pesante (3-1 il 18 maggio 2025, all'Olimpico) hanno ribaltato la tendenza recente.