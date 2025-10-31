"Il primo gol che mi viene in mente è quello di van Basten agli Europei contro la Russia. Mamma mia mi viene la pelle d'oca adesso. Qualcosa di straordinario. Lui rappresentava la vera bellezza. Qualcosa di straordinario. Volevo vederlo dal vivo. Sono tornato a casa e ho detto 'basta ho visto tutto'". Parole straordinarie quelle di Baggio.