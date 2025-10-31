Tra queste c'è senz'altro quella con l'Olanda contro la Russia agli Europei del 1988. Una girata al volo che ancora è nella storia.
Un campione come Baggio ne parlò così al 'Festival dello Sport' (video in alto).
"Il primo gol che mi viene in mente è quello di van Basten agli Europei contro la Russia. Mamma mia mi viene la pelle d'oca adesso. Qualcosa di straordinario. Lui rappresentava la vera bellezza. Qualcosa di straordinario. Volevo vederlo dal vivo. Sono tornato a casa e ho detto 'basta ho visto tutto'". Parole straordinarie quelle di Baggio.
