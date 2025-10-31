Pianeta Milan
Van Basten, quando Baggio ne parlava così: 'Ho ancora la pelle d'oca. Visto dal vivo e ...' | VIDEO
Un campione come Roberto Baggio spese delle parole bellissime per la leggenda del calcio e del Milan van Basten. Ecco il ricordo nel giorno del compleanno dell'olandese
Van Basten, un campione indelebile, una leggenda del calcio e del Milan che, per colpa dei maledetti infortuni, ha dato meno di quello che poteva regalare a tutti. Detto questo la sua carriera è stata leggendaria rendendolo uno degli attaccanti più forti non solo del Milan, ma dell'intera storia. Un giocatore dalla classe sublime che oggi, 31 ottobre 2025, compie 61 anni.

Baggio e il gol di van Basten

Il 'cigno di Utrecht' ha lasciato il segno nella storia del calcio con gol dalla classe assoluta e di un livello a tratti incredibile. Ancora oggi, con tutti i cambiamenti del calcio moderno, è difficile trovare una punta che possa fare alcune delle rete dell'olandese.

Tra queste c'è senz'altro quella con l'Olanda contro la Russia agli Europei del 1988. Una girata al volo che ancora è nella storia.

Un campione come Baggio ne parlò così al 'Festival dello Sport' (video in alto).

"Il primo gol che mi viene in mente è quello di van Basten agli Europei contro la Russia. Mamma mia mi viene la pelle d'oca adesso. Qualcosa di straordinario. Lui rappresentava la vera bellezza. Qualcosa di straordinario. Volevo vederlo dal vivo. Sono tornato a casa e ho detto 'basta ho visto tutto'". Parole straordinarie quelle di Baggio.

