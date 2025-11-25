Van Basten: 33 anni fa il poker in Milan-Goteborg. Magia in rovesciata

25novembre una data storica per il Milan. Nel 1992 33 anni fa, Marco van Basten realizzò una delle pagine gloriose della storia europea dei rossoneri contro il Goteborg. Lo scenario: Champions League 1992/1993, e il Milan giocava in casa nella sfida contro gli svedesi. Una squadra allenata da Fabio Capello e ricca di talento. Questa fu la formazioni dei rossoneri: Antonioli, Tassotti, Baresi, Costacurta, Massaro, Albertini, Rijkaard, Eranio, Lentini, Van Basten , Papin. Il mattatore totale della partita su l'olandese: quattro a zero fu il risultato finale e 4 furono i gol della leggenda del Milan di cui uno su rigore (l'olandese segnò in carriera anche un poker al Napoli). Molti ricordano la partita per una magia precisa di van Basten. Minuto 61 cross di Stefano Eranio e magnifica rovesciata di van Basten. Ecco il video del capolavoro dell'olandese.