Milan, Van Basten fa poker: trent’anni fa il dominio del cigno contro il Napoli

Spesso si parla del Milan come di una squadra storica, ricca di successi e di giocatori straordinari. Uno di questi è senz'altro Marco van Basten. L'attaccante olandese è stato uno dei bomber più importanti del calcio europeo. Il "Cingo di Utrecht" ha scritto la storia del club rossonero con gol e prestazioni esaltanti. Trent'anni fa una delle partite più belle dell'olandese con la maglia del Milan. L'8 novembre del 1992 i rossoneri vincevano per 1-5 al San Paolo di Napoli. A decidere la partita il poker entusiasmante di van Basten.