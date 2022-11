Cremonese-Milan, la probabile formazione di Pioli: torna Kjaer in difesa

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta la probabile formazione del Milan in vista del match di stasera contro la Cremonese . Stefano Pioli non avrà a disposizione sia Theo Hernandez che Olivier Giroud , entrambi squalificati. Spazio, dunque, a Ballo-Toure nel ruolo di terzino sinistro e Divock Origi al centro dell'attacco rossonero. In difesa si rivedrà Kjaer , il quale farà coppia insieme a Tomori .

A centrocampo dovrebbero partire titolari sia Ismael Bennacer che Sandro Tonali, mentre nel ruolo di trequartista Brahim Diaz è in vantaggio su De Ketelaere per una maglia da titolare. Novità anche per quanto riguarda il ruolo di esterno sinistro alto: Rafael Leao dovrebbe riposare e partire dalla panchina, con Rebic che occuperà quella zona del campo al suo posto. Ecco, di seguito, la probabile formazione del Milan. Milan, questa sera c'è la Cremonese: ecco dove vedere il match in tv.