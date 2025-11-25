Milan, Pellegatti sul rinnovo di Maignan: 'Mi dicono che Allegri ...'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Milan. Allegri può essere la chiave. Ecco la rivelazione
"Allegri sta cercando di convincere Maignan a firmare il rinnovo di contratto". Questa la rivelazione di Carlo Pellegatti su Mike Maignan. Il portiere del Milan deve decidere cosa fare in futuro con il suo contratto in scadenza nel 2026: "Le voci che mi arrivano mi raccontano di come l'allenatore del Milan parli tutti i giorni con Maignan per convincerlo. La ricostruzione di Matteo Moretto è quella che vi racconto da settimane".
Il giornalista continua nel suo video su 'YouTube': "Per risparmiare un milione sul contratto, prima promessi 5 e poi offerti 4, il Milan in questo momento perde a zero un top e deve comprare il sostituto. Rischi di buttare 75 milioni di euro (tra il valore di Maignan perso e il costo per il nuovo portiere) per un milione".