La 'rosea' ha parlato anche di un interesse, in Serie A, della Juventus sull'estremo difensore titolare della Nazionale della Francia. Per il 'Corriere della Sera', addirittura, anche l'Inter starebbe meditando di fare uno sgarbo ai cugini: i nerazzurri sognerebbero di sostituire Yann Sommer proprio con Maignan a partire dalla prossima stagione. Non va dimenticato, poi, come su 'Magic Mike' ci sia sempre il Chelsea, club con cui il portiere aveva un accordo a giugno: saltato perché il Milan non ha accettato i 15 milioni di euro offerti dai 'Blues' per il suo cartellino.