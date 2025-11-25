Pianeta Milan
Milan, per Maignan c'è la fila: si sarebbe aggiunta un'altra pericolosa contendente all'estero
MIke Maignan, classe 1995, portiere e capitano dei rossoneri di Massimiliano Allegri in scadenza di contratto con il Milan, via a parametro zero nel calciomercato estivo 2026? Probabile. Ma dove andrà? Il punto di 'Tuttosport', con un aggiornamento
Si è parlato molto, sui quotidiani sportivi in edicola stamattina, del futuro di Mike Maignan, classe 1995, portiere e capitano del Milan, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2026: stando così le cose, con lo stallo (da mesi) sulla questione rinnovo, si andrebbe verso un suo addio a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, quale futuro per Maignan?

Ma sarà veramente così? Oppure qualcosa potrebbe cambiare? Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe rimesso sul piatto del portiere l'offerta di rinnovo per due o tre stagioni da 5 milioni di euro netti a stagione (più bonus) di stipendio. Questo nella speranza che il portiere torni sui propri passi e accetti questo accordo, sul quale c'era già una base d'intesa un anno fa, prima del dietrofront del club meneghino.

La 'rosea' ha parlato anche di un interesse, in Serie A, della Juventus sull'estremo difensore titolare della Nazionale della Francia. Per il 'Corriere della Sera', addirittura, anche l'Inter starebbe meditando di fare uno sgarbo ai cugini: i nerazzurri sognerebbero di sostituire Yann Sommer proprio con Maignan a partire dalla prossima stagione. Non va dimenticato, poi, come su 'Magic Mike' ci sia sempre il Chelsea, club con cui il portiere aveva un accordo a giugno: saltato perché il Milan non ha accettato i 15 milioni di euro offerti dai 'Blues' per il suo cartellino.

Chiude il cerchio 'Tuttosport', adducendo come su Maignan ci sia anche il PSG, squadra in cui Maignan si è formato, e che potrebbe puntare su di lui visto il rendimento non costante di Lucas Chevalier in questa stagione. Staremo a vedere cosa succederà.

