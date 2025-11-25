E l'Inter, consapevole di come ci siano davvero pochi margini per un'intesa tra Maignan e il Milan, vuole inserirsi. Non sarà un profilo di quelli richiesti dalla proprietà, visto che si tratta di un classe 1995 con stipendio alto, ma, ha scritto il quotidiano generalista, "di fronte a un’opportunità del genere, che avrebbe un grande valore tecnico, ma anche «psicologico» nei confronti del Milan, la regola è sola una: mai dire mai".