E l'Inter, consapevole di come ci siano davvero pochi margini per un'intesa tra Maignan e il Milan, vuole inserirsi. Non sarà un profilo di quelli richiesti dalla proprietà, visto che si tratta di un classe 1995 con stipendio alto, ma, ha scritto il quotidiano generalista, "di fronte a un’opportunità del genere, che avrebbe un grande valore tecnico, ma anche «psicologico» nei confronti del Milan, la regola è sola una: mai dire mai".
Il fattore Champions League, per il 'Corriere della Sera', potrebbe essere determinante. Perché se è vero che il Milan punta a tornarci nella stagione 2026-2027 in grande stile, è altrettanto vero come Maignan, che si prepara a disputare i Mondiali 2026 con la Francia da titolare, voglia esserci da protagonista. In un'Inter reduce da due finali di Champions in tre anni potrebbe farlo.
