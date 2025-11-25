Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Il Milan si prende il derby, l’Inter reagisce così: i nerazzurri piombano su Maignan

CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan si prende il derby, l’Inter reagisce così: i nerazzurri piombano su Maignan

Il Milan si prende il derby, l'Inter reagisce così: i nerazzurri piombano su Maignan
Clamorosa indiscrezione di calciomercato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola: l'Inter - battuta nel derby dal Milan e scontenta di Yann Sommer in scadenza di contratto - sarebbe pronta a prendere Mike Maignan a parametro zero. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha lanciato una clamorosa indiscrezione di calciomercato: l'Inter, che a fine stagione si congederà da Yann Sommer, in scadenza di contratto, sogna il grande sgarbo ai danni del Milan e di ingaggiare - a parametro zero - il portiere francese Mike Maignan. Una notizia che - guarda caso - esce fuori a meno di 48 ore dalla vittoria rossonera nel derby, anche grazie alle parate dell'ex Lille e PSG.

Calciomercato Milan, l'Inter punta Maignan a parametro zero

—  

Il contratto di Maignan con il Milan scadrà il 30 giugno 2026 e, quasi sicuramente, non sarà rinnovato: per il 'CorSera', l'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani, avrebbe glissato alla richiesta di 'Magic Mike' di 5,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio per il rinnovo.

LEGGI ANCHE

E l'Inter, consapevole di come ci siano davvero pochi margini per un'intesa tra Maignan e il Milan, vuole inserirsi. Non sarà un profilo di quelli richiesti dalla proprietà, visto che si tratta di un classe 1995 con stipendio alto, ma, ha scritto il quotidiano generalista, "di fronte a un’opportunità del genere, che avrebbe un grande valore tecnico, ma anche «psicologico» nei confronti del Milan, la regola è sola una: mai dire mai".

LEGGI ANCHE: Dall’Inter al Milan, quel Diavolo di Tare medita il colpaccio. Ma i tifosi che diranno? >>>

Il fattore Champions League, per il 'Corriere della Sera', potrebbe essere determinante. Perché se è vero che il Milan punta a tornarci nella stagione 2026-2027 in grande stile, è altrettanto vero come Maignan, che si prepara a disputare i Mondiali 2026 con la Francia da titolare, voglia esserci da protagonista. In un'Inter reduce da due finali di Champions in tre anni potrebbe farlo.

Leggi anche
Dall’Inter al Milan, quel Diavolo di Tare medita il colpaccio. Ma i tifosi che diranno?
Milan, quanto incassi con Pobega? Il riscatto dal Bologna presenta una condizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA