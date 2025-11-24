Calciomercato Milan, Pobega destinato al Bologna: ecco la cifra

Il Bologna di Vincenzo Italiano continua a vincere e a convincere. Gli emiliani sono al momento in top 5 del campionato e hanno tutte le carte in tavola per giocarsi quantomeno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I rossoblù hanno dominato anche l'Udinese vincendo per 3-0. Protagonista assoluto della sfida Tommaso Pobega.