Calciomercato Milan, Pobega destinato al Bologna: ecco la cifra

Milan, quanto incassi con Pobega? Il riscatto dal Bologna presenta una condizione

Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Bologna di Vincenzo Italiano continua a vincere e a convincere. Gli emiliani sono al momento in top 5 del campionato e hanno tutte le carte in tavola per giocarsi quantomeno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I rossoblù hanno dominato anche l'Udinese vincendo per 3-0. Protagonista assoluto della sfida Tommaso Pobega.

Il centrocampista è stato prestato in estate dal Milan e ha segnato una doppietta molto bella. Con ogni probabilità il prodotto del settore giovanile rossonero non tornerà la prossima stagione a Milano, ma resterà con Vincenzo Italiano.

Come riportato da Calciomercato.com, infatti, dal mese di febbraio del 2026 Pobega si appresta a diventare a tutti gli effetti un tesserato del Bologna. Nell'accordo di prestito con il Milan sarebbe stato inserito un obbligo di acquisto condizionato, vincolato al raggiungimento del primo punto da parte della squadra emiliana a partire proprio dal prossimo febbraio. Il Milan dovrebbe incassare 7 milioni di euro.

