Derby Inter-Milan 0-1, i rossoneri vincono ancora contro i cugini nerazzurri e lo fanno con una strategia molto chiara e quasi inevitabile contro una squadra come quella di Chivu. Con la vittoria di ieri sera il Milan ha conquistato sei risultati positivi di fila contro l'Inter. Tutto un altro scenario rispetto ai tempi di Pioli: 5 stagioni e 3 derby vinti su 15 giocati. Dopo l'addio dell'ex allenatore della Fiorentina 4 su 6 senza mai perdere. Un cambio totale che dipende anche da Allegri. Ecco le pagelle dell'allenatore dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA