Tanto spazio concesso al derby Inter-Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella giornata di oggi, lunedì 24 novembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti: una delle partite più importanti del campionato di Serie A ha sorriso ai colori del Diavolo. Numerosi i protagonisti, più o meno attesi, del match e una vivida sensazione: la squadra rossonera darà fastidio a tutti ai piani alti della classifica. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti sul tema finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA