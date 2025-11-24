PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Top News derby Inter-Milan: Pulisic e Maignan eroi di Allegri. Commenti e dichiarazioni

DERBY

Top News derby Inter-Milan: Pulisic e Maignan eroi di Allegri. Commenti e dichiarazioni

Le notizie più importanti sul derby Inter-Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, lunedì 24 novembre 2025: un gol di Christian Pulisic lancia il Diavolo di Massimiliano Allegri; k.o. i rivali cittadini. Milano è sempre e soltanto rossonera!
Daniele Triolo Redattore 

Pulisic segna, Maignan para: il derby Inter-Milan lo vinciamo noi! Allegri predica calma

Tanto spazio concesso al derby Inter-Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella giornata di oggi, lunedì 24 novembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti: una delle partite più importanti del campionato di Serie A ha sorriso ai colori del Diavolo. Numerosi i protagonisti, più o meno attesi, del match e una vivida sensazione: la squadra rossonera darà fastidio a tutti ai piani alti della classifica. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti sul tema finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA