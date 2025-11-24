Calciomercato Milan, Mateta sogna l'Italia e il Diavolo ci pensa seriamente

Pianeta Milan
Mateta vuole e sogna la Serie A: interesse vero del Milan. Ecco la rivelazione di mercato

Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe tornare alla carica a gennaio per un attaccante d'area di rigore. Occhio alle possibili occasioni di calciomercato. Nel mirino del Diavolo potrebbe essere anche Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 accostato ai rossoneri anche in estate. Il contratto del francese con il Crystal Palace è in scadenza nel 2027, ma non sembrerebbero esserci possibilità di rinnovo. Secondo TeamTalk, infatti, il giocatore sarebbe "Aperto ad andarsene".

Il giocatore, si legge, vorrebbe giocare in Serie A. Secondo TeamTalk la sua partenza durante il calciomercato di gennaio sarebbe possibile con offerte sui 35 milioni di sterline. Sul giocatore ci sarebbe il Milan.

I rossoneri, si legge, starebbero riaccendendo l'interesse per Mateta considerando il francese come il classico numero 9 perfetto per il Milan di Allegri. Secondo TeamTalk, Crystal Palace non bloccherebbe la cessione, ma vorrebbe comunque trattare. Vedremo se il Milan punterà davvero su Mateta a gennaio. Certo non sarà facile portarlo a Milano anche dal punto di vista economico.

