Davide Bartesaghi è stato uno dei protagonisti positivi del derby vinto dal Milan contro l'Inter per 1-0 . Il terzino sinistro rossonero ha vinto il ballottaggio con Estupinan per la maglia da titolare e probabilmente si è conquistato del tutto il posto. Il giornalista Matteo Moretto , nel suo video su 'YouTube' sul calciomercato, racconta anche i retroscena del rinnovo firmato dal giocatore con il club rossonero.

"Bartesaghi quest'estate ha deciso di rinnovare col Milan fino al 2030, contratto sui €600.000 a stagione, ma ha rinnovato quando non aveva alcuna certezza di giocare in prima squadra. Ha deciso di rinnovare nonostante la seconda squadra fosse retrocessa in Serie D. La fortuna e i processi del calcio lo hanno portato ad essere titolare nel derby e a fare una grande partita".