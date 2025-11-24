Pianeta Milan
Bartesaghi e il rinnovo con il Milan: cifre e retroscena svelate da Moretto

Il giornalista Matteo Moretto parla anche di calciomercato. Bartesaghi protagonista del Milan. Ecco i dettagli del suo rinnovo con i rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Davide Bartesaghi è stato uno dei protagonisti positivi del derby vinto dal Milan contro l'Inter per 1-0. Il terzino sinistro rossonero ha vinto il ballottaggio con Estupinan per la maglia da titolare e probabilmente si è conquistato del tutto il posto. Il giornalista Matteo Moretto, nel suo video su 'YouTube' sul calciomercato, racconta anche i retroscena del rinnovo firmato dal giocatore con il club rossonero.

"Bartesaghi quest'estate ha deciso di rinnovare col Milan fino al 2030, contratto sui €600.000 a stagione, ma ha rinnovato quando non aveva alcuna certezza di giocare in prima squadra. Ha deciso di rinnovare nonostante la seconda squadra fosse retrocessa in Serie D. La fortuna e i processi del calcio lo hanno portato ad essere titolare nel derby e a fare una grande partita".

Un bel segnale di attaccamento al Milan da parte di Bartesaghi. Ora il terzino classe 2005 si è preso la titolarità della fascia sinistra con Allegri.

