Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Derby di Milano, Bartesaghi nel post partita: “Contento e onorato della titolarità”

DERBY

Derby di Milano, Bartesaghi nel post partita: “Contento e onorato della titolarità”

Derby di Milano, Bartesaghi nel post partita: “Contento e onorato della titolarità” - immagine 1
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul primo derby: "Sono molto contento e molto onorato, è un sogno che avevo fin da piccolo. Mi sono detto che era la mia occasione, dovevo sfruttare ogni palla e dare il 100% per questa maglia".

LEGGI ANCHE

Sulla sua titolarità: “Non l’avrei mai immaginato, ma c’è uno staff e una squadra che mi dà molta fiducia. Sono molto sereno, molto tranquillo, faccio il mio dovere e sono a disposizione di tutti”.

Sulle differenze di prestazione tra Roma e Inter: “Ci sono varie partite diverse tra loro in un campionato. Con la Roma sono andato in difficoltà all’inizio ma abbiamo reagito bene, vuol dire che siamo una squadra e ci aiutiamo tra noi: non è scontato”.

Sul Milan Futuro: quanto è servito? “È stato molto importante, mi ha aiutato in alcuni ambiti, soprattutto a gestire la pressione degli stadi, anche in Serie C ci sono squadre di livello. È stato molto importante, non è andata come speravamo, ma alla fine il progetto è quello e ci siamo impegnati al massimo”.

Sulla Nazionale:“È il sogno più grande che ho, però per provarlo a renderlo realtà c’è bisogno di serenità e di testa libera. Darò il massimo per il Milan e per una convocazione”.

Se un anno fa si aspettava di essere titolare in un derby in prima squadra: “No, non me l’aspettavo nel giro di un anno. Grazie ai compagni e grazie al progetto Milan Futuro sono riuscito ad esaudire questo sogno. Devo ringraziare tutti gli staff, tutti i mister, tutti i compagni. Ho sempre lavorato con la testa serena anche se i risultati non venivano. Non ho niente da perdere e tutto da dimostrare, i risultati sono nelle mie mani”.

LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Buffon post Inter-Milan: “Si vede l’impronta di Allegri. È una vittoria...
Allegri dopo il derby Inter-Milan: “I risultati non vengono mai per caso. Ma da domani...

© RIPRODUZIONE RISERVATA