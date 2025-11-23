Pagelle Derby Inter-Milan 0-1: Maignan strepitoso!

PAGELLE DERBY INTER-MILAN - La notte del Derby è sempre speciale e la partita non è da meno. Era una gara abbastanza leggibile per andamento e infatti non tradisce i pronostici: partono fortissimo i nerazzurri, come sempre, con Thuram che sfiora subito il gol. Però il Milan regge e pian piano entra in partita, affacciandosi anche dalla parte opposta. Le grandi occasioni, però, sono nerazzurre: due pali, prima Acerbi e poi Lautaro Martinez, con Maignan autore di una grande parata, la seconda. Sul finale di primo tempo è invece Pulisic a sfiorare il gol con la palla che finisce fuori di un soffio. La prima frazione finisce senza reti e sembra essere meglio per i rossoneri. Il secondo tempo si apre ancora coi nerazzurri in attacco, ma a sorpresa arriva il gol del Milan, proprio come ci si aspettava. Contropiede gestito bene e Pulisic insacca! Poi tornano i nerazzurri a dominare. Rigore per loro molto discutibile e Maignan però ipnotizza Calhanoglu dal dischetto. La partita non cambia più. Dominano i nerazzurri, schiacciando il Milan in area. Ma alla fine vince il Milan e va benissimo così!