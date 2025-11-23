Pianeta Milan
DERBY

Allegri dopo il derby Inter-Milan: “I risultati non vengono mai per caso. Ma da domani …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Inter-Milan 0-1, così Allegri nel post-partita del derby a 'Milan TV'

Sul ritornare a vincere il derby di Milano: "Gli ultimi quattro li avevo persi. Stasera bella partita, contro una squadra forte. Abbiamo sofferto per il primo quarto d'ora. Poi abbiamo attaccato quando c'era da attaccare, difeso quando c'era da difendere"

Sul godersi la vittoria: "Festeggiamo perché c'è da festeggiare. Poi da domani pensiamo alla partita contro la Lazio. Poi ci sarà anche la Coppa Italia. Oggi iniziava il periodo che ci dovrà portare a marzo nelle migliori condizioni di classifica".

Sull'esultanza di tutta la squadra con Mike Maignan dopo il rigore parato: "Per raggiungere gli obiettivi bisogna essere una squadra. Dobbiamo migliorare alcune situazioni, ma i risultati non vengono mai per caso".

Su dove poteva fare meglio il Milan: "Una volta in vantaggio era normale che loro venissero più in avanti, noi abbiamo rischiato su qualche cross perché eravamo troppo bassi. Nel primo tempo potevamo rifinire meglio 2-3 situazioni in cui dovevamo mettere in moto Saelemaekers, nella ripresa non l'abbiamo fatto con Pulisic. Ma abbiamo fatto una buona partita".

Sull'attenzione in difesa contro le grandi e i gol presi contro le piccole: "Una cosa che dobbiamo migliorare. Nelle grandi partite l'attenzione è sempre più alta perché le altre squadre ti costringono a tenere l'attenzione alta. Contro Cremonese, Pisa e Parma siamo stati troppo leggeri. Per portare a casa gli obiettivi bisogna migliorare in quei momenti, in quelle partite".

