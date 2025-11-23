Sul godersi la vittoria : "Festeggiamo perché c'è da festeggiare. Poi da domani pensiamo alla partita contro la Lazio. Poi ci sarà anche la Coppa Italia. Oggi iniziava il periodo che ci dovrà portare a marzo nelle migliori condizioni di classifica".

Su dove poteva fare meglio il Milan: "Una volta in vantaggio era normale che loro venissero più in avanti, noi abbiamo rischiato su qualche cross perché eravamo troppo bassi. Nel primo tempo potevamo rifinire meglio 2-3 situazioni in cui dovevamo mettere in moto Saelemaekers, nella ripresa non l'abbiamo fatto con Pulisic. Ma abbiamo fatto una buona partita".