Sul godersi la vittoria: "Festeggiamo perché c'è da festeggiare. Poi da domani pensiamo alla partita contro la Lazio. Poi ci sarà anche la Coppa Italia. Oggi iniziava il periodo che ci dovrà portare a marzo nelle migliori condizioni di classifica".
Sull'esultanza di tutta la squadra con Mike Maignan dopo il rigore parato: "Per raggiungere gli obiettivi bisogna essere una squadra. Dobbiamo migliorare alcune situazioni, ma i risultati non vengono mai per caso".
Su dove poteva fare meglio il Milan: "Una volta in vantaggio era normale che loro venissero più in avanti, noi abbiamo rischiato su qualche cross perché eravamo troppo bassi. Nel primo tempo potevamo rifinire meglio 2-3 situazioni in cui dovevamo mettere in moto Saelemaekers, nella ripresa non l'abbiamo fatto con Pulisic. Ma abbiamo fatto una buona partita".
Sull'attenzione in difesa contro le grandi e i gol presi contro le piccole: "Una cosa che dobbiamo migliorare. Nelle grandi partite l'attenzione è sempre più alta perché le altre squadre ti costringono a tenere l'attenzione alta. Contro Cremonese, Pisa e Parma siamo stati troppo leggeri. Per portare a casa gli obiettivi bisogna migliorare in quei momenti, in quelle partite".
