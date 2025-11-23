Sul primo tempo dell’Inter: “Non è solo quello che abbiamo creato, è l’attenzione e la prestazione. Non abbiamo subito ripartenze perché sapevamo che quei due davanti ci avrebbero creato difficoltà. L’unica volta che siamo andati al lancio lungo abbiamo perso una seconda palla e ci sono arrivati in porta e ci hanno fatto gol. Il calcio è così, ma mi prendo la prestazione dei ragazzi anche dopo la delusione del gol subito o la frustrazione di quando prendi un palo o una traversa. Però ci hanno provato in tutti i modi, è questo lo spirito che vorrei vedere. Poi quando si perde un derby e c’è la quarta sconfitta in dodici giornate… Però la classifica è abbastanza corta, dobbiamo stare lì aggrappati e sciogliere queste delusioni e gestire la frustrazione. Perdere una partita così dal punto di vista della frustrazione può lasciare qualche segno”.