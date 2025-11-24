Derby Inter-Milan 0-1, una partita sofferta per i rossoneri che nel primo tempo rischiano varie volte di passare in svantaggio salvati da un Maignan in versione Superman. Nella ripresa il Diavolo cambia marcia, trova il gol con Pulisic e si copre molto meglio concedendo pochissimo alla squadra di Chivu. Una vittoria molto importante per Allegri e i suoi ragazzi. A proposito di ragazzi ha ben impressionato il giovane terzino del Milan Davide Bartesaghi. L'italiano è partito da titolare al posto di Estupinan convincendo con un'ottima prestazione. Ecco le pagelle del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA