Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, i dirigenti del Milan - ovvero l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare -, di concerto con l'allenatore Massimiliano Allegri, hanno costruito un organico snello, non troppo numeroso. Opinione diffusa, ai piani alti di 'Casa Milan', è che con 19 giocatori di movimento più i portieri si potesse affrontare una stagione in cui i rossoneri non disputano le coppe europee. Gli infortuni di inizio annata, però, hanno fatto saltare il banco. PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato, Tare individua il centravante perfetto per Allegri. E dire che ce l'aveva già in pugno
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato, Tare individua il centravanti perfetto per Allegri. E dire che ce l’aveva già in pugno
Il Milan di Massimiliano Allegri ha bisogno di un nuovo attaccante nel calciomercato di gennaio visto che Santiago Giménez non convince e il direttore sportivo Igli Tare sarebbe pronto a mettere a segno un colpo a sorpresa. Ecco l'indiscrezione
