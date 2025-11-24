Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, i dirigenti del Milan - ovvero l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare -, di concerto con l'allenatore Massimiliano Allegri, hanno costruito un organico snello, non troppo numeroso. Opinione diffusa, ai piani alti di 'Casa Milan', è che con 19 giocatori di movimento più i portieri si potesse affrontare una stagione in cui i rossoneri non disputano le coppe europee. Gli infortuni di inizio annata, però, hanno fatto saltare il banco. PROSSIMA SCHEDA