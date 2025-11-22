Igli Tare ha concluso il suo primo calciomercato da DS del Milan | (Getty Images)

Calciomercato Milan, il Diavolo continua con la sua stagione. Il lavoro di Massimiliano Allegri sembra già chiaro con miglioramenti evidenti, ma c'è ancora molto da fare per arrivare a una squadra completa del tutto. In estate il club ha lavorato molto cambiando gran parte della rosa tra arrivi e partenze. A gennaio il Milan potrebbe pensare ad altri investimenti in zone mirate del campo? Possibile, visto che il Diavolo sta dimostrando limiti in ruoli chiari. PROSSIMA SCHEDA