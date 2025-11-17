Pianeta Milan
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Occhio a Mateta. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un nuovo attaccante a gennaio: "Il Milan potrebbe seguire un giocatore dell'Under 21 svizzera. Se trovasse un difensore il Milan lo prenderebbe a gennaio. Thiago Silva? Al momento è un no. C'è un giocatore seguito da tutta Europa, ha passaporto italiano, gioca nel San Gallo ed è un classe 2005. E' l'attaccante capocannoniere del campionato visto. Costerebbe ancora 4-5 milioni di euro. Parlo di Alessandro Vogt. Penso, non escludo che il Milan sia andato a vedere lui. Seguiamolo". Questa l'indiscrezione del giornalista Carlo Pellegatti.

Nel suo video su 'YouTube' Pellegatti suggerisce anche una punta per il Milan: "C'è un giocatore alto, 28 anni, francese, si chiama Mateta, costa 25-30 milioni. Classico uomo d'area che ha segnato tantissimo al Crystal Palace. Attenzione a questo mio suggerimento. Bisogna rompere il porcellino. Mateta sarebbe bello pronto per San Siro".

Il giornalista conclude: "Magari al Crystal Palace potrebbe interessare Gimenez. L'agente Pimenta si sta muovendo in Premier League. Mateta ha tutti gli elementi per potere diventare il giusto colpo per il Milan".

