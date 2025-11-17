Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un nuovo attaccante a gennaio: "Il Milan potrebbe seguire un giocatore dell'Under 21 svizzera. Se trovasse un difensore il Milan lo prenderebbe a gennaio. Thiago Silva? Al momento è un no. C'è un giocatore seguito da tutta Europa, ha passaporto italiano, gioca nel San Gallo ed è un classe 2005. E' l'attaccante capocannoniere del campionato visto. Costerebbe ancora 4-5 milioni di euro. Parlo di Alessandro Vogt. Penso, non escludo che il Milan sia andato a vedere lui. Seguiamolo". Questa l'indiscrezione del giornalista Carlo Pellegatti.