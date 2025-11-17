Calciomercato Milan, un difensore verso l'addio a gennaio: le ultime

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera starebbe pensando di cedere un giovane difensore in prestito a gennaio con l'idea di farli acquisire più esperienza: ecco di chi si tratta
Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e in casa Milan si inizia a ragionare sui possibili movimenti da fare. Uno dei reparti da rinforzare oltre l'attacco è sicuramente la difesa, dove sebbene le prestazioni dei tre difensori Tomori, Pavlovic e Gabbia in questo inizio di stagione siano state positive, il reparto necessita di rinforzi di esperienza.
Calciomercato Milan, un difensore potrebbe lasciare i rossoneri
A fine calciomercato la dirigenza rossonera era stata vicina a prendere Joe Gomez, difensore del Liverpool, ma alla fine l'affare saltò. Al suo posto arrivò il giovane David Odogu dal Wolfsburg. Il classe 2006, che tra l'altro è sceso in campo solo 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce, è ancora troppo giovane per vestire la maglia rossonera e c'è il rischio che possa fare solo panchina.