Calciomercato Milan, un difensore verso l'addio a gennaio: le ultime

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e in casa Milan si inizia a ragionare sui possibili movimenti da fare. Uno dei reparti da rinforzare oltre l'attacco è sicuramente la difesa, dove sebbene le prestazioni dei tre difensori Tomori, Pavlovic e Gabbia in questo inizio di stagione siano state positive, il reparto necessita di rinforzi di esperienza.