Milan, un nuovo acquisto già via nel mercato di gennaio! Ecco la motivazione

Calciomercato Milan, un difensore verso l'addio a gennaio: le ultime
Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera starebbe pensando di cedere un giovane difensore in prestito a gennaio con l'idea di farli acquisire più esperienza: ecco di chi si tratta
Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e in casa Milan si inizia a ragionare sui possibili movimenti da fare. Uno dei reparti da rinforzare oltre l'attacco è sicuramente la difesa, dove sebbene le prestazioni dei tre difensori Tomori, Pavlovic e Gabbia in questo inizio di stagione siano state positive, il reparto necessita di rinforzi di esperienza.

Calciomercato Milan, un difensore potrebbe lasciare i rossoneri

A fine calciomercato la dirigenza rossonera era stata vicina a prendere Joe Gomez, difensore del Liverpool, ma alla fine l'affare saltò. Al suo posto arrivò il giovane David Odogu dal Wolfsburg. Il classe 2006, che tra l'altro è sceso in campo solo 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce, è ancora troppo giovane per vestire la maglia rossonera e c'è il rischio che possa fare solo panchina.

L'ultima idea della società milanista, secondo l'esperto di calciomercato Nicolò Schira è dunque quella di mandare in prestito il giovane difensore al fine di farli fare più esperienza. Il suo spazio potrebbe dunque essere lasciato libero dall'arrivo di un giocatore di esperienza, se sarà Joe Gomez o meno lo vedremo.

 

