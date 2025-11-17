Alla riapertura del calciomercato invernale, che durerà dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, il Milan acquisterà un nuovo attaccante. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare sono già al lavoro per regalare al tecnico Massimiliano Allegri un centravanti più congeniale alle sue caratteristiche. Non è ritenuto più sufficiente, per quanto valido, il quartetto di attaccanti a disposizione dell'allenatore livornese: un'aggiunta si rende necessaria. PROSSIMA SCHEDA