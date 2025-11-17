Pianeta Milan
Mercato Milan, Thiago Silva torna? Arriva la conferma. Lewandowski, facciamo chiarezza

Calciomercato Milan, resta viva per giugno la pista che porta a Lewandowski. Mentre in difesa i tifosi sognano dell' ex difensore rossonero,Thiago Silva. Le ultime
Non tramontano le voci che riguardano un possibile arrivo di Robert Lewandowski. Il discorso riguarda il calciomercato di giugno in quanto come confermato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano il giocatore non vuole lasciare i blaugrana a gennaio. L'ostacolo che parrebbe impossibile, ovvero l'ingaggio (guadagna 30 milioni di euro in Spagna), in realtà potrebbe essere superato perchè l'ex Bayern Monaco, nonostante le offerte ricevute da Arabia e Stati Uniti vorrebbe rimanere in Europa e il club rossonero è  l'unico che veramente ha chiesto informazioni.

Calciomercato Milan, i tifosi sognano Thiago Silva

Capitolo difesa, il Milan è sempre alla ricerca di un giocatore esperto per dare il cambio ai titolari. In questi ultimi giorni si è parlato di un ritorno di Thiago Silva. L'ex rossonero in ogni caso non verrebbe a fare il titolare, ma servirebbe a portare esperienza in un reparto che in queste partite.

Tuttavia non è da escludere l'ipotesi Joe Gomez dal Liverpool che già in estate era stato vicino ai rossoneri salvo poi saltare negli ultimi giorni di calciomercato.

 

