Non tramontano le voci che riguardano un possibile arrivo di Robert Lewandowski. Il discorso riguarda il calciomercato di giugno in quanto come confermato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano il giocatore non vuole lasciare i blaugrana a gennaio. L'ostacolo che parrebbe impossibile, ovvero l'ingaggio (guadagna 30 milioni di euro in Spagna), in realtà potrebbe essere superato perchè l'ex Bayern Monaco, nonostante le offerte ricevute da Arabia e Stati Uniti vorrebbe rimanere in Europa e il club rossonero è l'unico che veramente ha chiesto informazioni.