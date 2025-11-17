Non ci sono indizi di mercato assolutamente, si parla solo di suggestioni, ma il brasiliano, che con Allegri al Milan ha vinto il diciottesimo scudetto della storia rossonera, potrebbe essere l'occasione giusta al momento giusto. Il brasiliano è un leader assoluto della Fluminense con cui in estate ha giocato un grande Mondiale per Club eliminando anche l'Inter. Abbiamo visto con Modric che l'età spesso non è tutto: Thiago Silva è un classe '84, ma in Brasile sta dimostrando di essere ancora un difensore di livello. Per il Milan sarebbe un altro leader nello spogliatoio e un giocatore che sa quello che serve per vincere in Serie A. Potrebbe costare poco e non intaccherebbe la titolarità di Tomori, Gabbia e Pavlovic. Milan perché non provarci?