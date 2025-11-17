Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Milan, ti serve un difensore esperto: perché non pensare a Thiago Silva? Sarebbe l’ideale

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, ti serve un difensore esperto: perché non pensare a Thiago Silva? Sarebbe l’ideale

Milan, ti serve un difensore esperto: perché non pensare a Thiago Silva? Sarebbe l'ideale
Milan, perché non pensare a Thiago Silva per la prossima sessione di calciomercato? Il brasiliano potrebbe essere l'occasione giusta. Al momento giusto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Thiago Silva potrebbe essere una soluzione per la difesa? In estate il club non è riuscito a completare del tutto il mercato visto che non è arrivato un difensore centrale esperto. Secondo i rumors di fine agosto, infatti, il Diavolo avrebbe cercato su Akanji dal Manchester City, sia Gomez dal Liverpool, salvo poi spostare l'investimento sul giovane Odogu dal Wolfsburg. Il tedesco, evidentemente, non è ancora pronto e De Winter al momento è stato usato solo come braccetto della difesa a tre. Partite alla mano, nella rosa di Allegri manca un giocatore che possa dare un minimo di fiato a Matteo Gabbia.

Milan, Thiago Silva a gennaio?

—  

Il difensore italiano, infatti, non esce praticamente mai. Già ora per gennaio si parla di un possibile ritorno di fiamma per Gomez. Oppure di due suggestioni costose come Kim dal Bayern Monaco e Gila dalla Lazio. Opzioni di livello le ultime due sicuramente, ma come detto i costi totali potrebbero essere troppo alti, specialmente per gennaio, un mercato fatto spesso di occasioni. Da qui l'ipotesi: perché non riportare a 'casa' Thiago Silva.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il derby delle “torri”: Inter e Milan pronti a darsi battaglia in campo e … in cielo>>>

Non ci sono indizi di mercato assolutamente, si parla solo di suggestioni, ma il brasiliano, che con Allegri al Milan ha vinto il diciottesimo scudetto della storia rossonera, potrebbe essere l'occasione giusta al momento giusto. Il brasiliano è un leader assoluto della Fluminense con cui in estate ha giocato un grande Mondiale per Club eliminando anche l'Inter. Abbiamo visto con Modric che l'età spesso non è tutto: Thiago Silva è un classe '84, ma in Brasile sta dimostrando di essere ancora un difensore di livello. Per il Milan sarebbe un altro leader nello spogliatoio e un giocatore che sa quello che serve per vincere in Serie A. Potrebbe costare poco e non intaccherebbe la titolarità di Tomori, Gabbia e Pavlovic. Milan perché non provarci?

Leggi anche
Milan, toto portiere: chi è l’erede giusto per Maignan? Il confronto tra tre candidati. Un...
Milan, ritorno di fiamma per Zirkzee: opportunità si, ma ci sarebbe un forte dubbio

© RIPRODUZIONE RISERVATA