Milan, Zirkzee torna di moda . Il calciatore olandese è stato il grande obiettivo del calciomercato estivo di una paio di stagioni fa, con il club rossonero disposto a pagare la clausola rescissoria al Bologna . Trattativa che sarebbe poi saltata per la questione commissioni all'agente . Zirkzee scelse successivamente il Manchester United. Gli inglesi stanno vivendo un periodo buio della loro storia, anche se i recenti risultati con Amorim fanno ben sperare. Nonostante questo, l'olandese non sta trovando molto spazio. Secondo 'Il Corriere della Sera' Milan e Roma potrebbero ripensarci a gennaio per due motivi principali: Zirkzee conosce la Serie A. Il secondo è perché il Manchester United sarebbe aperto alla formula del prestito senza obbligo di riscatto.

Milan, Zirkzee sarebbe la scelta giusta?

Certo, le due motivazioni descritte dal quotidiano sono valide e condivisibili: per il Milan potrebbe essere un'occasione di calciomercato e a gennaio spesso si vive di occasioni e opportunità. Ci sono però dei fattori che fanno storcere il naso. E' vero, il Manchester United fatica ed è difficile per tutti, ma Zirkzee sta facendo tantissima fatica da quando ha lasciato il Bologna: in questa stagione solo 82 minuti in Premier League con zero gol.