Milan, ritorno di fiamma per Zirkzee: opportunità si, ma ci sarebbe un forte dubbio

Il Milan potrebbe di nuovo pensare a Joshua ZIrkzee per il suo attacco. Queste le voci sul mercato invernale dei rossoneri. Dubbi sulla possibile operazione. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Zirkzee torna di moda. Il calciatore olandese è stato il grande obiettivo del calciomercato estivo di una paio di stagioni fa, con il club rossonero disposto a pagare la clausola rescissoria al Bologna. Trattativa che sarebbe poi saltata per la questione commissioni all'agente. Zirkzee scelse successivamente il Manchester United. Gli inglesi stanno vivendo un periodo buio della loro storia, anche se i recenti risultati con Amorim fanno ben sperare. Nonostante questo, l'olandese non sta trovando molto spazio. Secondo 'Il Corriere della Sera' Milan e Roma potrebbero ripensarci a gennaio per due motivi principali: Zirkzee conosce la Serie A. Il secondo è perché il Manchester United sarebbe aperto alla formula del prestito senza obbligo di riscatto.

Milan, Zirkzee sarebbe la scelta giusta?

Certo, le due motivazioni descritte dal quotidiano sono valide e condivisibili: per il Milan potrebbe essere un'occasione di calciomercato e a gennaio spesso si vive di occasioni e opportunità. Ci sono però dei fattori che fanno storcere il naso. E' vero, il Manchester United fatica ed è difficile per tutti, ma Zirkzee sta facendo tantissima fatica da quando ha lasciato il Bologna: in questa stagione solo 82 minuti in Premier League con zero gol.

Altri punti a sfavore: come detto il Milan aveva provato a prenderlo un paio di stagioni fa senza riuscirci per il problema commissioni. Nel mercato tutto può cambiare, ma tornare indietro sotto questo aspetto potrebbe essere complicato. Infine dubbi a livello tattico. Il Milan sta faticando a trovare un giocatore d'area di rigore. Una prima punta fisica, forte anche di testa. Zirkzee visto a Bologna non è questo tipo di attaccante. L'olandese è una punta tecnica, che si sposta molto dall'area di rigore. Gli piace dialogare con i compagni, ma non è un Giroud, non è un giocatore di quel tipo, non è un killer degli ultimi metri di campo.

