Milan, Atta un centrocampista giusto per Allegri? Ecco i suoi numeri

Atta è un giocatore sicuramente molto interessante: un centrocampista molto bravo nel dribbling in grado di aprire la strada per lui e per i compagni. E' un centrocampista fisico, datato di corsa e anche di grande qualità. Tutte caratteristiche che piacciono molto a Massimiliano Allegri. Certo il centrocampo del Milan è già molto pieno e completo, ma per il futuro nulla è da escludere e un giocatore che sta facendo così bene come Atta è ovvio che possa essere osservato da una squadra importante come il Milan.