Milan, Atta un centrocampista giusto per Allegri? Ecco i suoi numeri

Milan, il centrocampista dell'Udinese potrebbe essere anche nel mirino del club rossonero. E' un calciatore giusto per Max Allegri? La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Atta potrebbe essere un colpo futuro del centrocampo dei rossoneri? In questi giorni si è parlato di un possibile interesse da parte dei rossoneri per quanto riguarda il centrocampista dell'Udinese. Atta è stato uno dei giocatori più interessanti di questo inizio stagione in Serie A e potrebbe interessare a molti club importanti italiani. Può essere un giocatore adatto per il modo di giocare di Allegri? Ecco i numeri stagionali finora messi insieme da Atta con la maglia dell'Udinese.

Milan, Atta colpo per il futuro?

Ecco i numeri del centrocampista dell'Udinese grazie a 'Opta' e 'Sofascore'.

Atta in stagione in Serie A ha giocato undici partite con un gol e due assist. Poco più di un passaggio e mezzo chiavo a partita con 2,73 dribbling riusciti e due tiri a partita. Quasi sei duelli vinti di media. Come possiamo vedere dalla heatmap, Atta ha giocato spesso e volentieri nella parte sinistra del campo con l'Udinese, spingendosi molto in avanti.

Atta è un giocatore sicuramente molto interessante: un centrocampista molto bravo nel dribbling in grado di aprire la strada per lui e per i compagni. E' un centrocampista fisico, datato di corsa e anche di grande qualità. Tutte caratteristiche che piacciono molto a Massimiliano Allegri. Certo il centrocampo del Milan è già molto pieno e completo, ma per il futuro nulla è da escludere e un giocatore che sta facendo così bene come Atta è ovvio che possa essere osservato da una squadra importante come il Milan.

