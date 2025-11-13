PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, il retroscena di Pellegatti: “Modric lo osserva con attenzione. Allegri …”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, il retroscena di Pellegatti: “Modric lo osserva con attenzione. Allegri …”

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera potrebbe essere sempre alla ricerca di giovani interessanti in giro per il mondo e non solo. Il retroscena raccontato da Carlo Pellegatti
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Ha il placet di Modric, piace molto a Modric'

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso la sessione estiva con 10 colpi in entrata. Tanti cambi anche necessari vista la scorsa stagione chiusa all'ottavo posto in Serie A. Cessioni importanti: la dirigenza del Diavolo ha deciso di salutare molti elementi tra prestiti, cessioni e non solo. Manca sempre meno alla prossima sessione invernale. Igli Tare potrebbe essere già a lavoro sia per quanto riguarda gennaio, ma si potrebbero mettere le radici anche in vista delle prossime stagioni. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA