Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso la sessione estiva con 10 colpi in entrata. Tanti cambi anche necessari vista la scorsa stagione chiusa all'ottavo posto in Serie A. Cessioni importanti: la dirigenza del Diavolo ha deciso di salutare molti elementi tra prestiti, cessioni e non solo. Manca sempre meno alla prossima sessione invernale. Igli Tare potrebbe essere già a lavoro sia per quanto riguarda gennaio, ma si potrebbero mettere le radici anche in vista delle prossime stagioni.