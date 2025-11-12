Confronto tra Estupinan e Bartesaghi: quale è la migliore soluzione per la fascia del Milan? I numeri
Sinner ha vinto tantissimo nelle ultime stagione diventando un tennista formidabile: lui e Alcaraz, probabilmente, si giocheranno il numero 1 del mondo e i tornei più importanti nelle prossime stagioni. Sinner è anche un noto tifoso del Milan oltre a essere un tennista incredibile.
LEGGI ANCHE: Pulisic e Leao: segnali importanti in pochi minuti. Il Milan ha trovato la sua coppia>>>
Spesso è stato presente allo stadio San Siro per tifare i rossoneri. Vedremo se l'italiano e lo spagnolo si affronteranno di nuovo in finale anche alle ATP Finals.
© RIPRODUZIONE RISERVATA