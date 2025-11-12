Pianeta Milan
Milan, Allegri avvistato a Torino per sostenere Sinner alle ATP Finals
Massimiliano Allegri, appassionato anche di tennis, è stato avvistato proprio a Torino per sostenere il numero uno del tennis italiano Jannick Sinner
Emiliano Guadagnoli 

Siamo in un momento di pausa per quanto riguarda le partite delle squadre di club. Il Milan giocherà venerdì un'amichevole contro la Virtus Entella per vedere a che punto si trovano alcuni giocatori. In questi giorni si stanno svolgendo le ATP Finals a Torino. Massimiliano Allegri, appassionato anche di tennis, è stato avvistato proprio a Torino per sostenere il numero uno del tennis italiano Jannick Sinner, impegnato nel torneo.

Questa sera gioca la seconda gara del suo gruppo alle ATP Finals di Torino contro tedesco Zverev. Ecco le immagini di Allegri a Torino.

Sinner ha vinto tantissimo nelle ultime stagione diventando un tennista formidabile: lui e Alcaraz, probabilmente, si giocheranno il numero  1 del mondo e i tornei più importanti nelle prossime stagioni. Sinner è anche un noto tifoso del Milan oltre a essere un tennista incredibile.

Spesso è stato presente allo stadio San Siro per tifare i rossoneri. Vedremo se l'italiano e lo spagnolo si affronteranno di nuovo in finale anche alle ATP Finals.

