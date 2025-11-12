Contro il Parma il Milan non è riuscito a portare a casa tre punti che sarebbero stati davvero molto importanti. Nonostante i tanti errori sotto porta, il Diavolo potrebbe avere trovato la coppia titolare per il reparto, a meno fino a gennaio, quando la dirigenza potrebbe pensare a qualche nuovo investimento. Pochi minuti in campo insieme per Pulisic e Leao, ma spunti davvero interessanti. Ecco i voti dello statunitense dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA