Milan, la risposta di Zoe Cristofoli su Theo Hernandez fa sognare i tifosi
Ad un commento su Instagram di un tifoso del Milan che recitava: "Zoe è bellissima, come Junior...tornate da noi...ci mancate", la modella e influencer ha risposto: "Anche voi mancate...mancano tante cose ma un giorno torneremo...ci sono posti che rimangono e rimarranno x sempre casa nostra".
Insomma indipendentemente da come andrà una cosa è certa: il legame tra il popolo milanista e Theo Hernandez non si è ancora spento e mai lo farà.
