Ex Milan, Theo Hernandez ritorna in rossonero? La risposta social fa impazzire i tifosi

Zoe Cristofoli, moglie di Hernandez, ex terzino del Milan, ha lasciato aperta una porta per il ritorno del francese in rossonero: la sua risposta social fa sognare i tifosi
L'addio di Theo Hernandez ha lasciato l'amaro in bocca a molti tifosi del Milan. Il terzino francese, protagonista dell'ultimo scudetto nel 2022, e autore in questi anni di cavalcate sulla fascia che hanno fatto impazzire il popolo rossonero si è trasferito in estate all'Al-Hilal.

Da allora i tifosi milanisti non hanno mai smesso di rimpiangere la sua partenza visti anche i sostituti non all'altezza che la dirigenza rossonera ha comprato. Nelle ultime ore la moglie del classe 1997 ha lasciato fraintendere che un ritorno nella Milano rossonera dell'ex Real Madrid non è da escludere totalmente

Milan, la risposta di Zoe Cristofoli su Theo Hernandez fa sognare i tifosi

Zoe Cristofoli, moglie dell'ex Milan Theo Hernandez ha risposto sui social ad un tifoso rossonero I Ac Milan News (Getty Images)

Ad un commento su Instagram di un tifoso del Milan che recitava: "Zoe è bellissima, come Junior...tornate da noi...ci mancate", la modella e influencer ha risposto: "Anche voi mancate...mancano tante cose ma un giorno torneremo...ci sono posti che rimangono e rimarranno x sempre casa nostra".

Insomma indipendentemente da come andrà una cosa è certa: il legame tra il popolo milanista e Theo Hernandez non si è ancora spento e mai lo farà.

