Milan, la risposta di Zoe Cristofoli su Theo Hernandez fa sognare i tifosi

Zoe Cristofoli, moglie dell'ex Milan Theo Hernandez ha risposto sui social ad un tifoso rossonero I Ac Milan News (Getty Images)

Ad un commento su Instagram di un tifoso del Milan che recitava: "Zoe è bellissima, come Junior...tornate da noi...ci mancate", la modella e influencer ha risposto: "Anche voi mancate...mancano tante cose ma un giorno torneremo...ci sono posti che rimangono e rimarranno x sempre casa nostra".