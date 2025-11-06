Pianeta Milan
Convocati della Francia: Adrien Rabiot è ancora alle prese con l'infortunio subito con la propria nazionale. E' stato chiamato per le prossime partite?
Emiliano Guadagnoli
Didier Deschamps ha deciso la lista dei convocati per le partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Ucraina e Azerbaigian. In dubbio restava il centrocampista del Milan Adrien Rabiot: il francese sta ancora recuperando dalla lesione al soleo del polpaccio, ma era stato pre convocato dal commissario tecnico. Ecco la lista dei convocati della Francia.

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba. Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernadez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaïre-Emery.

Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku. Per il Milan quindi presenti il portiere Maignan e l'attaccante Nkunku. Mancano i due centrocampisti Rabiot e Fofana, che resteranno a Milanello per lavorare durante la sosta con Allegri. Da capire se Rabiot sarà recuperato per la partita di sabato sera contro il Parma (difficile). Probabile che il Milan lo prepari al meglio in vista del derby contro l'Inter dopo la sosta.

