Convocati della Francia: Adrien Rabiot è ancora alle prese con l'infortunio subito con la propria nazionale. E' stato chiamato per le prossime partite?

Didier Deschamps ha deciso la lista dei convocati per le partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Ucraina e Azerbaigian. In dubbio restava il centrocampista del Milan Adrien Rabiot: il francese sta ancora recuperando dalla lesione al soleo del polpaccio, ma era stato pre convocato dal commissario tecnico. Ecco la lista dei convocati della Francia.