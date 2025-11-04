PIANETAMILAN i nostri video Pulisic e Rabiot vicini al rientro, ma ora c’è la sosta: Milan, che fare?
Pulisic e Rabiot vicini al rientro, ma ora c’è la sosta: Milan, che fare?
Christian Pulisic e Adrien Rabiot sono vicini al rientro, ma ora arriva la sosta delle Nazionali: meglio convocarli o non rischiare?
Pulisic e Rabiot dovrebbero rientrare contro il Parma, ultimo match prima della sosta delle Nazionali, ma il club teme le convocazioni. Dopo più di un mese, la paura della ricaduta c'è: che fare?