Come comunicato sui social dallo stesso Gimenez, l'attaccante del Milan si fermerà per un dolore alla caviglia presente da settimane. Ieri si è parlato di un possibile stop abbastanza lungo per la punta del Diavolo, ma è davvero così? A fare il punto della situazione ci pensa 'Il Corriere dello Sport'. Gimenez, si legge, salterà la trasferta di Parma e la convocazione con la sua nazionale per la prossima sosta, ma il piano sarebbe quello di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dal derby contro l'Inter previsto per il 23 novembre prossimo. Se al rientro al 100%, Gimenez non dovesse dare segnali importanti, a gennaio, le strade con il Milan potrebbero anche separarsi. Scrive così il quotidiano.