Infortuni Milan: Gimenez, ecco i possibili tempi di recupero. Pulisic recuperato. Mentre Rabiot ...
Infortuni Milan, la notizia inaspettata di Gimenez e il punto sulle condizioni di Pulisic e Gimenez in vista di Parma-Milan. Le novità da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Come comunicato sui social dallo stesso Gimenez, l'attaccante del Milan si fermerà per un dolore alla caviglia presente da settimane. Ieri si è parlato di un possibile stop abbastanza lungo per la punta del Diavolo, ma è davvero così? A fare il punto della situazione ci pensa 'Il Corriere dello Sport'. Gimenez, si legge, salterà la trasferta di Parma e la convocazione con la sua nazionale per la prossima sosta, ma il piano sarebbe quello di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dal derby contro l'Inter previsto per il 23 novembre prossimo. Se al rientro al 100%, Gimenez non dovesse dare segnali importanti, a gennaio, le strade con il Milan potrebbero anche separarsi. Scrive così il quotidiano. 

Infortuni Milan, il punto su Gimenez, Rabiot e Pulisic

Pulisic, si legge, dovrebbe tornare a Parma a pieno regime dopo l'infortunio con gli USA della scorsa sosta per le nazionali. L'attaccante non dovrebbe fare parte degli Stati Uniti per i prossimi impegni di novembre grazie a un accordo diplomatico praticamente raggiunto con la federazione americana e il ct Mauricio Pochettino.

Questione Rabiot: il francese difficilmente rientrerà a Parma e difficilmente dovrebbe rispondere alla pre convocazione della Francia.

