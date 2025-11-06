Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso la sessione estiva con 10 colpi in entrata. Una vera e propria rivoluzione dopo che il Diavolo aveva chiuso all'ottavo posto in Serie A. Anche a livello di cessioni, la dirigenza del Diavolo ha deciso di salutare molti elementi tra prestiti, cessioni e non solo. Si sa, però, che il mercato non si ferma mai: Igli Tare potrebbe essere già a lavoro sia per quanto riguarda la sessione invernale, sia in vista della prossima stagione. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA