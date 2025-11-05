Pianeta Milan
Infortuni Milan, tegola per Gimenez: ecco quanto dovrà star fuori il messicano - immagine 1
Se da un lato il Milan aveva iniziato a sorridere, dall'altro arriva ancora una batosta: ecco quanto starà fuori Gimenez
Se da un lato il Milan aveva iniziato a sorridere per quanto riguarda la situazione infortuni, dall'altro arrivano ancora brutte notizie. Nei giorni scorsi erano arrivati degli aggiornamenti su Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Il calciatore americano, tra oggi e domani, dove iniziare ad allenarsi nuovamente in gruppo, sperando in una convocazione per il match di sabato contro il Parma, il che lascia presagire che abbia ormai recuperato dall'infortunio rimediato con la propria nazionale.

Infortuni Milan, le ultime su Gimenez

Adrien Rabiot invece continua con il recupero, ma anche il suo rientro si sta avvicinando sempre di più. Anche Ardon Jashari è ormai quasi che recuperato: il centrocampista svizzero ha ripreso la scorsa settimana ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio al perone rimediato in uno scontro di gioco con Santiago Gimenez. Proprio su quest'ultimo, non sono arrivate notizie incoraggianti.

