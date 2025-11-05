Secondo quanto riferito da Francesco Nasato e ESPN Deportes, il bomber messicano dovrà stare lontano dal terreno di gioco per circa 5 lunghe settimane a causa del problema alla caviglia che l'ha afflitto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Se da un lato il Milan aveva iniziato a sorridere per quanto riguarda la situazione infortuni, dall'altro arrivano ancora brutte notizie. Nei giorni scorsi erano arrivati degli aggiornamenti su Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Il calciatore americano, tra oggi e domani, dove iniziare ad allenarsi nuovamente in gruppo, sperando in una convocazione per il match di sabato contro il Parma, il che lascia presagire che abbia ormai recuperato dall'infortunio rimediato con la propria nazionale.
Adrien Rabiot invece continua con il recupero, ma anche il suo rientro si sta avvicinando sempre di più. Anche Ardon Jashari è ormai quasi che recuperato: il centrocampista svizzero ha ripreso la scorsa settimana ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio al perone rimediato in uno scontro di gioco con Santiago Gimenez. Proprio su quest'ultimo, non sono arrivate notizie incoraggianti.
Secondo quanto riferito da Francesco Nasato e ESPN Deportes, il bomber messicano dovrà stare lontano dal terreno di gioco per circa 5 lunghe settimane a causa del problema alla caviglia che l'ha afflitto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA