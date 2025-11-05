Se da un lato il Milan aveva iniziato a sorridere, dall'altro arriva ancora una batosta: ecco quanto starà fuori Gimenez

Se da un lato il Milan aveva iniziato a sorridere per quanto riguarda la situazione infortuni, dall'altro arrivano ancora brutte notizie. Nei giorni scorsi erano arrivati degli aggiornamenti su Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Il calciatore americano, tra oggi e domani, dove iniziare ad allenarsi nuovamente in gruppo, sperando in una convocazione per il match di sabato contro il Parma, il che lascia presagire che abbia ormai recuperato dall'infortunio rimediato con la propria nazionale.