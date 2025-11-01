L'allenatore rossonero ha parlato anche di altri giocatori ancora in dubbio: "Pulisic credo di averlo prima di Parma. Rabiot è molto difficile. Gimenez ha un problema alla caviglia, vediamo oggi. Se sta bene verrà con noi, altrimenti si aspetta il Parma. Estupinan è recuperato, Jashari ha fatto un solo allenamento, difficilmente verrà in panchina". Vedremo quindi chi sarà recuperato per Milan-Roma e chi no. Gli infortuni stanno rallentando comunque il Milan viste le tante partite senza giocatori fondamentali in rosa.