Allegri sugli infortuni: 'Tomori? Difficile per Milan-Roma. Gimenez ha un problema alla caviglia'
Verso Milan-Roma, Massimiliano Allegri parla alla vigilia in conferenza stampa. L'allenatore rossonero fa il punto sugli infortuni. Da Tomori a Gimenez. Le novità
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Abbiamo perso un po' di giocatori nel post nazionale. Succede. Più o meno giocano sempre gli stessi dobbiamo cercare di recuperare le energie per sfidare la Roma. Domani sarà una partita difficile". L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri parla così della sfida tra Milan-Roma in programma domani sera a San Siro.

Allegri ha fatto il solito punto sugli infortuni: "Per quanto riguarda gli infortuni, Leao sta bene. Tomori difficile, escluse lesioni, ha un bel versamento sul ginocchio. Vedremo oggi, è molto difficile".

L'allenatore rossonero ha parlato anche di altri giocatori ancora in dubbio: "Pulisic credo di averlo prima di Parma. Rabiot è molto difficile. Gimenez ha un problema alla caviglia, vediamo oggi. Se sta bene verrà con noi, altrimenti si aspetta il Parma. Estupinan è recuperato, Jashari ha fatto un solo allenamento, difficilmente verrà in panchina". Vedremo quindi chi sarà recuperato per Milan-Roma e chi no. Gli infortuni stanno rallentando comunque il Milan viste le tante partite senza giocatori fondamentali in rosa.

