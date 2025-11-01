Milan-Roma, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri | LIVE PM

A che punto è Rafa Leao: "Entrare nella testa sua e capire a che punto è il processo di comprensione di quanto è forte mi è difficile. Dopo il primo mese in cui si è allenato bene, si è frenato con l'infortunio. Ora sta meglio. È un giocatore di valore, non è ancora al 100%. La cosa più importante è che sia a disposizione con atteggiamento positivo".