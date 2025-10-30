Pianeta Milan
Milan, emergenza infortuni: lavoro a parte per tre rossoneri, le condizioni

Arrivano delle notizie sugli infortunati di casa Milan: le condizioni di Tomori, Leao, Gimenez, Rabiot e Pulisic
Alessia Scataglini
Arrivano delle notizie sugli infortunati di casa Milan. Come sappiamo, il mese di ottobre è stato abbastanza difficile da affrontare, a causa dei numerosi giocatori ritornati infortunati dalle proprie nazionali. Due assenze che hanno pesato e pesano tutt'ora sono quelle di due protagonisti assoluti: Christian Pulisic e Adrien Rabiot. 

Milan, le condizioni degli infortunati

Oltre ai loro nomi, si sono aggiunti, recentemente, anche Rafael Leao, Fikayo Tomori e Santiago Gimenez. Il portoghese, uscito dopo soli 45 minuti contro l'Atalanta, ha rimediato un'infiammazione all'anca. Tomori aveva accusato un fastidio al ginocchio mentre Gimenez aveva ricevuto un colpo alla caviglia, sempre contro l'Atalanta. Ad oggi, i 3 giocatori citati in precedenza, come riferito da Antonio Vitiello, continuano ad allenarsi a parte.

Proseguono il lavoro anche Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che puntano a rientrare il prima possibile. Ecco, di seguito, le parole di Vitiello: "Allenamento a parte per Leao, Tomori e Gimenez, alle prese con fastidi fisici. Rafa ha dolore all’anca, l’inglese al ginocchio e l’attaccante messicano alla caviglia. Proseguono nel lavoro di recupero pure Pulisic e Rabiot."

