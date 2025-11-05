Il Milan è ritornato alla vittoria. Dopo un mese molto difficile, complici gli innumerevoli infortuni che hanno colpito la squadra (tra cui quelli di Christian Pulisic e Adrien Rabiot, due pendine molto fondamentali dello scacchiere di Allegri), a Milano è ritornata ala vittoria.

Milan, le parole di Ventola

Dopo una serie di pareggi contro Juventus, Pisa e Atalanta, Allegri e la sua squadra sono tornati a vincere contro la Roma a San Siro: il match, infatti, è finito 1-o a favore dei rossoneri, grazie ad un gol di Pavlovic. A parlare della squadra è stato Nicola Ventola, ex calciatore dell'Inter che, ai microfoni di Viva El Futbol, ha voluto analizzare il rendimento dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole: