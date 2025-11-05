Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ventola: “Chi si sarebbe aspettato un Milan così competitivo? Brutta squadra per le big”

INTERVISTE

Ventola: “Chi si sarebbe aspettato un Milan così competitivo? Brutta squadra per le big”

Ventola: “Chi si sarebbe aspettato un Milan così competitivo? Brutta squadra per le big” - immagine 1
Nicola Ventola, ex calciatore dell'Inter, ai microfoni di Viva El Futbol, ha voluto analizzare il rendimento del Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan è ritornato alla vittoria. Dopo un mese molto difficile, complici gli innumerevoli infortuni che hanno colpito la squadra (tra cui quelli di Christian Pulisic e Adrien Rabiot, due pendine molto fondamentali dello scacchiere di Allegri), a Milano è ritornata ala vittoria.

Milan, le parole di Ventola

—  

Dopo una serie di pareggi contro Juventus, Pisa e Atalanta, Allegri e la sua squadra sono tornati a vincere contro la Roma a San Siro: il match, infatti, è finito 1-o a favore dei rossoneri, grazie ad un gol di Pavlovic. A parlare della squadra è stato Nicola Ventola, ex calciatore dell'Inter che, ai microfoni di Viva El Futbol, ha voluto analizzare il rendimento dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE : Il Milan di Allegri: da nave alla deriva alla Tempesta Perfetta

"Ora è una squadra inquadrata ed è arrivata gente di qualità. Chi si sarebbe aspettato un Milan così competitivo e con questi punti? Sarà una squadra brutta da affrontare per le big. Non mi aspettavo che fosse già cosi positivo...".

Leggi anche
Cassano: “Del Milan non mi impressiona nulla. Leao? Contro la Roma è stato inguardabile”
Galli: “Gimenez esploderà, ne sono convinto. Le capacità le ha, dipende da lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA