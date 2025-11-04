Giovanni Galli, ex portiere del Milan degli anni d'oro, squadra con cui ha vinto anche due Coppe dei Campioni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport su una tematica molto importante a casa Milan: l'attaccante. I rossoneri, infatti, non hanno un vero bomber: Santiago Gimenez non sta rendendo come si pensava e Christopher Nkunku è ancora indietro di condizione. L'ex portiere rossonero ha voluto affrontare la questione dichiarando le seguenti parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Galli: “Gimenez esploderà, ne sono convinto. Le capacità le ha, dipende da lui”
INTERVISTE
Galli: “Gimenez esploderà, ne sono convinto. Le capacità le ha, dipende da lui”
L'ex portiere del Milan, Giovanni Galli, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti su Santiago Gimenez: le sue parole
Milan, Galli su Gimenez—
LEGGI ANCHE: Milan: Pulisic verso il rientro! Jimenez, che numeri in Premier. Maignan, rinnovo vicino?
Sul Milan senza il bomber da più 20 gol a stagione: «Vado un po’ controcorrente e dico che Santiago Giménez esploderà: ne sono convinto. Per il messicano è stato fatto un investimento importante, per cui il ragazzo va supportato. Me lo ricordo al Feyenoord, faceva tanti gol. Giménez, però, deve rendersi conto che ora è in una dimensione diversa e molto alta. Perciò deve regolarsi di conseguenza, se vuole imporsi in Italia. Le capacità le ha: dipende solo da lui».
© RIPRODUZIONE RISERVATA