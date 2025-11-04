Cesari: 'Mi intriga il Var a chiamata. Sì al tempo effettivo'. Le sue parole

Le parole di Graziano Cesari—
Lei sarebbe stato un arbitro migliore con il Var? "L 'avrei benedetto. Non dico che sia la panacea di tutti i mali, però un salvagente fondamentale e non se ne può più fare a meno. Noi eravamo in tre, arbitro e due assistenti. Oggi sono una squadra tra campo e sala Var".
Non trova che gli arbitri siano un po' sudditi della revisione video? Ormai nessuno tiene il punto davanti alle immagini. "I benefici veri li vedremo con la nuova generazione di arbitri: Zufferli, Marcenaro, Bonacina sono cresciuti con il Var. Detto questo, servono coraggio, personalità e una buona dose di narcisismo".
LEGGI ANCHE: Milan: Pulisic verso il rientro! Jimenez, che numeri in Premier. Maignan, rinnovo vicino?
Che cosa farebbe per migliorare il calcio? "Il Var a chiamata mi intriga tanto, perché coinvolge tutti. Introdurrei il tempo effettivo tipo basket, non è ammissibile che certe partite abbiano una durata reale di 45 minuti. Leverei l'immunità per le braccia sul fuorigioco. Le braccia servono per correre, sono attive"
© RIPRODUZIONE RISERVATA