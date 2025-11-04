Giovanni Galli, storico ex portiere del Milan di fine anni 80 e inizio 90, protagonista degli anni d'oro dei rossoneri e vincitore di numerosi trofei, tra cui due Coppe dei Campioni e una Coppa intercontinentale , ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di 'Tuttosport', oggi in edicola, sul nuovo Milan di 'Max' Allegri. Galli si è soffermato particolarmente sulla lotta scudetto, dicendo chi, secondo lui, sarà la rivale principale del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: