Giovanni Galli, storico ex portiere del Milan di fine anni 80 e inizio 90, protagonista degli anni d'oro dei rossoneri e vincitore di numerosi trofei, tra cui due Coppe dei Campioni e una Coppa intercontinentale , ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di 'Tuttosport', oggi in edicola, sul nuovo Milan di 'Max' Allegri. Galli si è soffermato particolarmente sulla lotta scudetto, dicendo chi, secondo lui, sarà la rivale principale del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
Galli sullo Scudetto: “Mi aspetto una lotta a quattro per lo Scudetto, Milan e….”
Milan, le parole di Galli sulla lotta scudetto—
Sulla rivale principale del Milan verso lo Scudetto: «Mi aspetto una lotta a quattro con Napoli, Inter e occhio anche alla Juventus: con Luciano Spalletti i bianconeri possono rientrare in corsa per il titolo. Il Milan, però, ha il vantaggio di non fare le coppe, il che alla lunga sposta e vale punti preziosi in classifica. Gli sforzi mentali che comporta giocare in Champions League in settimana si fanno sentire e pesano parecchio sui giocatori».
