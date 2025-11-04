Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Galli su Maignan: “Ho una stima enorme per lui. Fa la differenza non solo tecnicamente”

INTERVISTE

Galli su Maignan: “Ho una stima enorme per lui. Fa la differenza non solo tecnicamente”

Milan, si aggiunge un altro nome alla lista dei sostituti di Maignan: la sua particolare caratteristica
Giovanni Galli, ex storico portiere del Milan, ha parlato rilasciato delle dichiarazioni sul Milan di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giovanni Galli, storico ex portiere del Milan, squadra con cui ha vinto anche due Coppe dei Campioni e una Coppa intercontinentale, ha rilasciato delle dichiarazioni su Mike Maignan, attuale portiere del Milan. Galli ha riferito di nutrire una profonda stima verso i suoi confronti, definendolo anche come migliore nel suo ruolo in tutta Europa, sia dal lato tecnico che dal lato legato alla personalità, uno dei punti forti di Mike. Ecco, di seguito, le sue parole sul portiere francese:

Milan, le parole di Galli su Maignan

—  

LEGGI ANCHE: Milan: Pulisic verso il rientro! Jimenez, che numeri in Premier. Maignan, rinnovo vicino?

Su Mike Maignan come fattore in più nella corsa al titolo: «Assolutamente sì. Parliamo di uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo. Ho una stima enorme di questo portiere. Mike fa la differenza non solo tecnicamente con le sue parate, ma a tutto tondo, visto che partecipa anche alla costruzione del gioco da dietro. Maignan è soprattutto un elemento di grande personalità: trascina la squadra con la sua leadership».

Leggi anche
Galli sullo Scudetto: “Mi aspetto una lotta a quattro per lo Scudetto, Milan e….”
Galli su Leao: “Rafa sta diventando un leader. Allegri gli sta addosso e lo stimola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA