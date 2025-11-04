Giovanni Galli, storico ex portiere del Milan, squadra con cui ha vinto anche due Coppe dei Campioni e una Coppa intercontinentale, ha rilasciato delle dichiarazioni su Mike Maignan, attuale portiere del Milan. Galli ha riferito di nutrire una profonda stima verso i suoi confronti, definendolo anche come migliore nel suo ruolo in tutta Europa, sia dal lato tecnico che dal lato legato alla personalità, uno dei punti forti di Mike. Ecco, di seguito, le sue parole sul portiere francese: