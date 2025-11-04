Giovanni Galli, storico ex portiere del Milan, squadra con cui ha vinto anche due Coppe dei Campioni e una Coppa intercontinentale, ha rilasciato delle dichiarazioni su Mike Maignan, attuale portiere del Milan. Galli ha riferito di nutrire una profonda stima verso i suoi confronti, definendolo anche come migliore nel suo ruolo in tutta Europa, sia dal lato tecnico che dal lato legato alla personalità, uno dei punti forti di Mike. Ecco, di seguito, le sue parole sul portiere francese:
Galli su Maignan: "Ho una stima enorme per lui. Fa la differenza non solo tecnicamente"
INTERVISTE
Galli su Maignan: “Ho una stima enorme per lui. Fa la differenza non solo tecnicamente”
Milan, le parole di Galli su Maignan—
Su Mike Maignan come fattore in più nella corsa al titolo: «Assolutamente sì. Parliamo di uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo. Ho una stima enorme di questo portiere. Mike fa la differenza non solo tecnicamente con le sue parate, ma a tutto tondo, visto che partecipa anche alla costruzione del gioco da dietro. Maignan è soprattutto un elemento di grande personalità: trascina la squadra con la sua leadership».
